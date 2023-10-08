Sıcaklıkların oldukça yüksek bir seyir izlediği yaz aylarının ardından El Nino için uyaran uzmanlar kışın sert ve yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak 2023? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte yağacak?

Kar ne zaman yağacak 2023? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte yağacak? Türkiye'ye ilk kar yağışı için tarih verildi!

Kar ne zaman yağacak 2023? Sorusu, havaların soğuması ile gündeme geldi. Havaların iyiden iyiye soğuması sonrasında mevcut meteoroloji verileri yorumlayan Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'ye ilk yağışı için de tarih verdi. Peki, Kar ne zaman yağacak 2023? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023?

Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'ye ilk yağışı için de tarih verdi. Ekim'in 27-29'unda kuzeyden ciddi bir sistem beklendiğini ifade eden Bozyurt, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karının yağabileceğini kaydetti. El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" dedi.

Ekim ayında daha çok yağmur şeklinde yağışlar beklediğini belirten Bozyurt, ayın 15-20'sine dikkat çekti; "Balkanlar üzerinden gelecek olan sistem soğuk ve yağışlı olacak gibi duruyor. Bu durumda yurdun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyorum.

Ekim'in 27-29'unda yine kuzeyden ciddi bir sistem bekliyorum. Hatta bu sefer, eğer sapmazsa, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İç kesimlerde belki mevsimin ilk karı da yağabilir diye düşünüyorum. Mesela Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya gibi bazı şehirlerde sezonun ilk karı yağabilir."