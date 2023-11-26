Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki, Kar hangi illerde yağacak? 26 Kasım bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı?

Kar hangi illerde yağacak? 26 Kasım bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı?

AFAD'dan yapılan uyarıda vatandaşlardan çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yaptı. Peki, Kar hangi illerde yağacak? 26 Kasım bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı?

KAR HANGİ İLLERDE YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 48 il için turuncu, 19 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 67 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

İşte turuncu kod verilen iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.