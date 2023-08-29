Zonguldak Kapuz Plajı, son 10 yılda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Plaj, doğal güzellikleri ve denizle bütünleşen atmosferiyle önemli bir ziyaretçi noktası haline geldi.

Kapuz Plajı son 10 yılın rekorunu kırdı, 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

ZONGULDAK - Zonguldak Kapuz Plajı son 10 senede ziyaretçi rekorunu kırdı. Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği plajı şuana kadar yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Kapuz Plajı doğal güzellikleri ve denizle bütünleşen atmosferi, Zonguldaklıların ve şehir dışından gelen misafirlerin yaz aylarında tercih ettiği önemli ziyaretçi noktalarından biri oldu. Günlük yaklaşık 2 bin ziyaretçi sayısına ulaşan plajda hafta sonu ziyaretçi sayısı 3 bini aştı. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ulaştı. Plaj, çoğu halk plajını geride bıraktı.

Plajda görev yapan cankurtaranlar boğulma tehlikelerine karşı bekledi. Kapuz Plajı Cankurtaranı Muzaffer Kaya, "19 Haziran'dan itibaren yoğun bir katılım oldu. Açılıştan bugüne toplamda 100 kişiyi boğulmaktan kurtardık. Vatandaşlarımıza cankurtaranın olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar burada keyifli bir şekilde tatillerini geçirebilir. Sezon kapanıncaya kadar bu şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi

Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nda 13 personel ve 4 cankurtaran ile vatandaşlara hizmetini sürdürüyor. Tesis içerisinde vatandaşlara ilk yardım hizmeti, yeme- içme, tuvalet, kabin, can yeleği ve duş hizmeti veriliyor.