Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 9. haftasında 9. Mavi takım kaptanı ve 9. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2019 tarihinde ise TV9'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 4 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyununda sac tava görevi verildi. Yarışmacılar en iyi sac tavayı yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Henüz oyun sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye Allstar'da Çağatay hayallerine veda etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu hafta iki takım yarışında yer alamayan Çağatay Masterchef Türkiye'den elendi. Böylece bu hafta hayallerine veda eden isim oldu.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç