Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 12. haftasında 12. Mavi takım kaptanı ve 12. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2012 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2023 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, ''Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. '' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF 25 Eylül MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç