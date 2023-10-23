Kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Ekim kaptan kim oldu?
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Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Ekim kaptan kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef'te sezonun 17. haftasında 17. Mavi takım kaptanı ve 17. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Ekim kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...
Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.
17. hafta kadrolar:
Mavi Takım: Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış
Kırmızı Takım :Dilara (K), Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican