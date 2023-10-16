Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim kaptan kim oldu?

Masterchef'te sezonun 16. haftasında 16. Mavi takım kaptanı ve 16. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 16 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyununda menemen görevi verildi. Yarışmacılar en iyi baklavayı yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı.

Bu haftanın kazananı ve Mavi takım kaptanı Esra oldu.

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım :

Kırmızı Takım :

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican