Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım kaptan kim oldu?

Masterchef'te sezonun 20. haftasında 20. Mavi takım kaptanı ve 20. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Tanya şunları söyledi: Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. Olmakta nda gurur duyuyorum. Benim için güzel bir skor. Daha fazla gidebilirdim. Burada az hata yapan gider, her zaman demiştim. Aileme, Kıbrıs'a teşekkür ederim. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ülkemi çok seviyorum. Bu yürüdüğüm yolda, mutfağıma, kültürüme sahip çıkacağım. Şampiyon olmayı çok isterdim, ceketi giymeyi çok isterdim. Sevmek sevilmek daha önemli. İzleyen herkesin sevgisini kazandım, bu benim için yeterli. Kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün oynanan kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2020 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2020'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

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