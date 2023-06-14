Kaptan Amerika: İlk Yenilmez beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014) ve Kaptan Amerika: İç Savaş (2016) olarak iki devam filmi yayınlandı. Film 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kaptan Amerika: İlk Yenilmez filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kaptan Amerika: İlk Yenilmez filmi konusu ne? Kaptan Amerika oyuncuları kimler? Kaptan Amerika oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

KAPTAN AMERİKA:İLK YENİLMEZ KONUSU NE?

Günümüzde, Kuzey Kutbu'ndaki bilim adamları eski, donmuş bir uçağı ortaya çıkarırlar. Mart 1942'de, Nazi korgeneral Johann Schmidt (Red Skull) ve adamları, Alman işgali altındaki Norveç'in Tønsberg kasabasından anlatılmamış tanrısal güçlere sahip Tesseract adlı gizemli bir kalıntıyı çalmışlardır. Schmidt'in amacı Berlin'i düşürmek ve bununla beraber dünyayı ele geçirmektir. Bu dönemlerde (1940-1945) Almanya ve Amerika bir savaş içinde olduğundan, Amerika asker potansiyeli olan gençleri askere almaktadır. Bu gençlerin arasında ülkesine âdeta âşık olan Steve Rogers'da vardır. New York'ta, Steve Rogers, çeşitli sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle II. Dünya Savaşı askeri alımı başvurusunda reddedilir. En yakın arkadaşı Çavuş. James "Bucky" Barnes ile geleceğin teknolojileri sergisine katılan Rogers tekrar askere gitmeye çalışır. Rogers'ın Barnes'la savaşta ülkesini temsil etme konusundaki konuşmasına kulak misafiri olan Dr. Abraham Erskine, Rogers'ın askere alınmasına izin verir.

Çünkü Steve askere girmeyi beş kere denemesi ve son denemesinde bu kadar istekli oluşu Dr. Erskine'ı meraklandırmıştır. Erskine, Albay Chester Phillips ve İngiliz ajanı Peggy Carter'ın önderliğindeki "süper asker" deneyinin bir parçası olarak Stratejik Bilimsel Rezervine alınır. Phillips, Erskine'in Rogers'ın prosedür için doğru kişi olduğunu iddia etmesine ikna olmaz. Erskine, Steve'in muayene olduğu odaya girer ve konuşurlar. Bu kadar çok istemesinin nedeninin Nazi öldürmek mi olduğunu sorar. Steve kimseyi öldürmek istemediğini ancak zorbalardan hoşlanmadığını söyler. Bu Dr. Erskine'a yeter. Onu askere alır. Steve, asker eğitiminde fiziksel olarak diğer askerlerden geri düşer ancak zekâsı ve cesareti ile öndedir. Dr. Erskine, onlara savaşı kazandıracak olan (Dr. Erskine Alman asıllıdır fakat taraf değiştirmiştir) süper asker projesi üzerinde çalışıyordur. General buna karşı çıksa da test için attığı el bombasının üzerine bir tek Steve atlar ve doğru tercih olduğunu gösterir.

KAPTAN AMERİKA OYUNCU KADROSU!

Chris Evans

Hayley Atwell

Sebastian Stan

Tommy Le Jones

Hugo Weaving

Dominic Cooper

Ricahard Armitage

Stanley Tucci

Samuel L. Jackson

Toby Jones

Neal McDonough

Derek Luke

Kenneth Choi

JJ Feild

Bruno Ricci

Lex Shrapnel

Michael Brandon

Martin Sherman

Natalie Dormer

Oscar Pearce

William Hope

James Payton

Sophie Colquhoun

Jenna Coleman

Marek Oravec