Kapımdaki Dedektif İlk Bölümüyle 3 Aralık 11.15'te FOX'ta!
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İbrahim Selim'in sunumu ve Eda Ece'nin dedektiflik yetenekleriyle her hafta başka bir ünlümüzün evindeyiz!
İbrahim Selim'in sunumu ve Eda Ece'nin dedektiflik yetenekleriyle her hafta başka bir ünlümüzün evindeyiz! Dedektif Eda Ece, bu evin kime ait olduğunu ipuçlarını takip ederek bulmaya çalışacak. Kapımdaki Dedektif ilk bölümüyle 3 Aralık Cumartesi saat 11.15'te FOX'ta başlıyor.
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Kaynak: DailyMotion.com / TV