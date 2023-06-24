Kapıkule'de Gurbetçiler Yoğunluk Oluşturdu

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

AVRUPA'da yaşayan, hem yaz tatillerini hem de Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte ana vatana yolculuğu da başladı. Çoğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkelerde kulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, ana vatana girmek için yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan beri ülkeye 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin girdiğini belirtti. Yetkililer, ayrıca, bayram öncesi Edirne'den, Bulgaristan'a açılan, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 1 milyona yakın gurbetçinin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini ifade etti. Sınır kapısına gelen gurbetçiler hem ana vatana ayak basmanın hem de yakınlarını görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Almanya'nın Hagen şehrinde yaşayan Necmettin Acar ise 6 haftalık tatil için Türkiye'ye geldiklerini söyleyerek, "Tatilimiz başladı, yola çıktık ve çok güzel geldik buraya kadar. 6 haftalığına geldik, tadını çıkaracağız. İnsan gurbette olsa da kendi ülkesine geldiği zaman bambaşka bir duygu yaşıyor. İlk başta Yalova'ya evimize gideceğiz, evimizin kapısını açacağız. Biraz dinlenip eşi dostu ziyaret edeceğiz. Önce Muş'a akraba ziyareti ve sonrasında da denize gideceğiz" ifadelerini kullandı.