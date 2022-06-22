Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı oyuncuları kimdir, ne zaman çekillmiştir? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Türk sinemasında önemli yere sahip Kapıcılar Kralı, Zeki Ökten'in yönetmeliğinde çekilmiştir. Türk sinemasının efsane aktörü Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı, bugün bile gülerken kahkahalara boğan yapımlar arasında yer almaktadır. Bu akşam tv ekranlarında yayınlanan yapım hakkında Kapıcılar Kralı nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU

Saf görünen ama aslında oldukça kurnaz kapıcının apartman sakinleri olan ilişkisini konu alır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeki Ökten öğrencilik yıllarında yaşadığı Cihangir'i Kapıcılar Kralı'nın çekimine uygun görmüştür. İstanbul'un Cihangir ilçesinde yer alan Güneşli Sokak, filmin çekimlerinin gerçekleştiği yerdir.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kapıcı Seyit

Bilge Zobu – Zafer – İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ – Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ – Votkacı sarhoş – Apartman sakini

Sevil Üstekin – Hacer – Seyit'in eşi

Can Kolukısa – Fehmi – İlk yönetici

Güner Sümer – Nuri – Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen – Übeyit

Özcan Özgür – Mahir – Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren – Apartman sakini

Yüksel Gözen – Müdür Mithat – Apartman sakini

Ekrem Dümer – Doktor – Apartman sakini

Hikmet Gül – Makbule – Meraklı apartman sakini

Güler Ökten – Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez – Leyla – Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan – Selma – Memur Ferit'in kızı

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