1976 yapımı olan filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaristliğini ise Umur Bugay yapmıştır. Peki, Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?

İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in komik ve düşündüren hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Peki, Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? İşte detaylar haberimizde...

KAPICILAR KRALI KONUSU NEDİR?

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen - Übeyit

Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren - Apartman sakini

Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini

Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini

Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini

Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı

Mete Sezer - Memur Ferit

Demircan Türkdoğan

Diler Saraç - Doktor'un eşi

Serpil Baykul

Itır Gürdemirel

Nisan Akman

Eren Ertekin

Yaman Yaşınel

Aziz Kıskanç

İbrahim Sabuncu

İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı

Rauf Öztürk

Necip Sarıcıoğlu

Taci Erşan

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.