Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
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1976 yapımı olan filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaristliğini ise Umur Bugay yapmıştır. Peki, Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in komik ve düşündüren hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Peki, Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? İşte detaylar haberimizde...
1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.
Kemal Sunal - Kapıcı Seyit
Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay
Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız
Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini
Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi
Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici
Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici
Feridun Çölgeçen - Übeyit
Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız
Mine Zeren - Apartman sakini
Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini
Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini
Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini
Güler Ökten - Fehmi'nin eşi
Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi
Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı
Mete Sezer - Memur Ferit
Demircan Türkdoğan
Diler Saraç - Doktor'un eşi
Serpil Baykul
Itır Gürdemirel
Nisan Akman
Eren Ertekin
Yaman Yaşınel
Aziz Kıskanç
İbrahim Sabuncu
İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı
Rauf Öztürk
Necip Sarıcıoğlu
Taci Erşan
Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.
Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.