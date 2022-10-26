Kapgan ne demek merak ediliyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez SAHA Expo'da görücüye çıktı. KAPGAN'ın büyük beğeni toplamasının ardından adı ne anlama geliyor merak konusu oldu. Peki, Kapgan ne demek? Kapgan isminin anlamı nedir?

Kapgan ne demek? Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez SAHA Expo'da görücüye çıktı. KAPGAN'ın büyük beğeni toplamasının ardından adı ne anlama geliyor merak konusu oldu. Peki, Kapgan ne demek? Kapgan isminin anlamı nedir? İşte detaylar...

KAPGAN NE DEMEK?

Çin kaynaklarında Mo-ço olarak geçen Kapgan'ın adı, bugünkü Türkçede "fethetmek" anlamına gelen "kap- (al-)" eyleminden türemiş olup "fatih" anlamına gelmektedir. Asıl okunuşu Kapağan olmalıdır. Çünkü adın geçtiği Orhun Yazıtları'nda bu hükümdarın adı sessiz harflerle k, p, g, n biçiminde yazılmıştır. Türkçede -gan yapım eki, sonunda sert ünsüz harf bulunan sözcüklerle birleştiğinde -kan haline gelmektedir. Yazılışa bakıldığında g sesinin varlığı bu adın Kapağan şeklinde olması gerektiğini göstermektedir. Ancak bilimsel eserlerde Kapgan adı kullanılmıştır.