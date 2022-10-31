İnstagram'da birçok kullanıcının hesabı askıya alındı. Hesabı askıya alınan kullanıcılar, nasıl geri alacaklarını araştırmaya başladılar. İnstagram'ın hesapları neden askıya aldığı merak konusu oldu. Peki, Kapatılan İnstagram hesabı nasıl açılır? İnstagram askıya alınan hesabı geri alma ÇÖZÜMÜ! İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Birçok kullanıcının hesabı askıya alındı. Hesabı askıya alınan kullanıcılar, nasıl geri alacaklarını araştırmaya başladılar. İnstagram'ın hesapları neden askıya aldığı merak konusu oldu. Peki, Kapatılan İnstagram hesabı nasıl açılır? İnstagram askıya alınan hesabı geri alma ÇÖZÜMÜ! Detaylar haberimizde...

KAPATILAN İNSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

İnstagram kullanıcıları, hesaplarını nasıl geri açacaklarını araştırmaya başladı. İnstagram hesabınızın yanlışlıkla kapandığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.

İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESABI GERİ ALMA ÇÖZÜMÜ!

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor. Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapandığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgileri doldurarak itiraz edebilirsiniz.