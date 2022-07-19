Son dakika! Son dönemde yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı" ifadesini kullandı. Bakan Koca, Yeniden kapanma olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi. Peki,Kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

KAPANMA OLACAK MI?

Yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapanma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" ifadesini kullandı.