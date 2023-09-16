Kapalıçarşı yangın son durum ne? İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın nasıl çıktı? Kapalıçarşı yangın söndürüldü mü?

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Kapalıçarşı'da yangın çıktı. Yangının son durumu ve etkilediği alanlar hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı yangın son durum ne? İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın nasıl çıktı? İşte detaylar...

İstanbul'da tarihi yarımadada bulunan Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı. Kapalıçarşı'da çıkan yangınla ilgili detaylar araştırılmaktadır. Yangın nasıl çıktı, son durum ne merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İstanbul Kapalıçarşı yangın kontrol altına alındı mı sorusu araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı yangın son durum ne? İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın nasıl çıktı? Detaylar haberimizde...

KAPALIÇARŞI YANGIN SON DURUM NE?

KAPALIÇARŞI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıdaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.