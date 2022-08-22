Hayatımızda duyduğumuz veya gördüğümüz kelimeler arasında yer alan kapalı nüfus kaydı nedir? Sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Kapalı nüfus kaydı nedir? Kapalı nüfus kaydı ne demek? Ne anlama geliyor?

Kapalı nüfus kaydı birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Nüfus kaydının kapalı olmasının birden fazla sebebi olabilmektedir. Farklı olaylar yüzünden nüfus kaydınız kapalı duruma gelmiş olabilir bu sebeple nüfus kaydının kapalı olmasını gerektiren sebep ortadan kalktığında kayıt tekrar açılır. Peki Kapalı nüfus kaydı nedir? Kapalı nüfus kaydı ne demek? Ne anlama geliyor?

KAPALI NÜFUS KAYDI NEDİR?

5490 sayılı kanunun 14. maddesine göre; "Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soy bağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir.