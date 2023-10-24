Kapalı hamburger tarifi! 24 Ekim MasterChef Kapalı hamburger nasıl yapılır?

Evde kolayca yapabileceğiniz bu kapalı hamburger tarifi, tutarlılıktaki hamburgerlerden hiçbir farkı olmayacak kadar lezzetli ve besleyicidir. Tüm özelliklerin taze olduğu için tadı daha da özel olacaktır. Ayrıca istediğiniz sosları birleştirerek özel bir lezzet yaratabilirsiniz.MasterChef'te Kapalı hamburger yapıldı, evde klasik Kapalı hamburger yapıldı! İşte en güzel Kapalı hamburger!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kapalı hamburger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kapalı hamburger hazırladı. Peki, Kapalı hamburger nedir? Kapalı hamburger nasıl yapılır? Kapalı hamburger nedir?

KAPALI HAMBURGER TARİFİ!

Kapalı Hamburger Tarifi

Hamburger Malzemeleri

Hamburger tarifi için gerekli olanlar:

• 500 gram kıyma

• 1 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• Tuz

• Karabiber

• 2 adet yumurta

• 4 adet hamburger ekmeği

• Marul

• domates

• Turşu

• Ketçap

• Mayonez

Hamburger Hazırlanışı

Evde kolayca yapabileceğiniz bu kapalı hamburger tarifine başlamadan önce, malzemelerinizi hazırlayın ve işe temiz bir tezgahla başlayın.

1. Soğanı ve sarımsağı ince ince harmanlanır.

2. Bir kasede kıymayı, soğan ve sarımsakları, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

3. Hazırladığınız hamburger harcından yaklaşık miktarda içi parçalar koparın ve yuvarlayarak köfte şeklini verin.

4. Bir tavada yağı kızdırın ve köfteleri her iki yanında da güzelce katılır.

5. Kızaran köfteleri bir tabağa alın ve saklayın.

6. Hamburger ekmeğini ortadan kesin ve tost makinesinde hafifçe silin.

7. Marulları ve domatesleri ince dilimler halinde saklanır.

8. Tost makinesinde ısıttığınız ekmeğin alt kısmından önce ketçap, ardından mayonez sürün.

9. Üzerine marul dilimlerini ve domates dilimlerini yerleştirin.

10. Ortaya hazırladığınız köfteyi koyun.

11. Köftenin üzerine turşu dilimlerini yerleştirin.

12. Ekmeğin üst kısmını da sürdünüz soslarla kaplayarak hamburgeri kapatın.

13. Hazırladığınız kapalı hamburgeri bir dilim turşu ve patates kızartması ile servis yapın.