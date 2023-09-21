Kapalı Çarşı dolar kuru ne kadar ve faiz yükselirse dolar ne kadar olur merak ediliyor. Dolar yükselir mi ve dolar kaç TL olduğu gündeme geliyor. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıklamasının ardından Kapalı Çarşı dolar kuru ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Kapalı Çarşı dolar kuru ne kadar? Faiz yükselirse dolar ne kadar olur? Dolar yükselir mi?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,06 seviyelerinden işlem görüyor. Kapalı Çarşı dolar kuru ne kadar ve faiz yükselirse dolar ne kadar olur, dolar yükselir mi soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Kapalı Çarşı dolar kuru ne kadar? Faiz yükselirse dolar ne kadar olur? Dolar yükselir mi? Detaylar haberimizdedir…

KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,06 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, günü yatay seyirle 27,0278'den tamamlayan dolar/TL, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 27,06'dan işlem görüyor.

FAİZ YÜKSELİRSE DOLAR NE KADAR OLUR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 28,8120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,3640'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 105,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,07 azalışla 1,0655'ten işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez, eylülde faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

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