KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Ağustos) Dolar ne kadar oldu?

Kapalı Çarşı güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 27 Ağustos dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Cuma günü, 100,6 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 100,7 seviyesinde bulunuyor. Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Bugün 1 Dolar 34,0349 Türk Lirası'na eşittir.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,9941 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,9985 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

27 Ağustos 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,9311 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,1563 TL olmuştur.