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KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu?

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18 Temmuz tarihinde dolar kuru ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL? Doların yükseleceği mi, yoksa düşeceği mi merak konusu. Güncel döviz kuru ve doların değeri hakkında araştırmalar devam ediyor. Dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz dolar kaç TL? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde...

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. ABD'de başkanlık yarışı günden güne varlık fiyatlamaları üzerinde daha fazla etkili olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 33,0794'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0990'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,2870'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 42,9900'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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