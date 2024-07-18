KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. ABD'de başkanlık yarışı günden güne varlık fiyatlamaları üzerinde daha fazla etkili olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 33,0794'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0990'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,2870'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 42,9900'dan satılıyor.

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