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KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu?

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15 Temmuz tarihli dolar kuru ve güncel döviz oranları merakla araştırılıyor. 'Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira?' sorusu gündemdeki yerini korurken, 'Dolar yükselecek mi?' sorusu da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi piyasaların ateşini yükseltti. Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin 63 bin dolar seviyesine çıktı. Peki, 1 Dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 15 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalı Çarşı dolar ve döviz kuru sorgulanıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 15 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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