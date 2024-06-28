Kapalı Çarşı dolar kuru! 28 Haziran dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Canlı Döviz Takip!
Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 28 Haziran 2024 tarihinde doların ne kadar olduğu ve 1 doların kaç TL olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. 28 Haziran 2024 tarihinde doların kaç TL olduğu ve 1 doların ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 1 dolar ne kadar?
Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Haziran 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Haziran 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor. Kapalı Çarşı dolar kuru alış 32.6100'dan işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan satılıyor. Kapalı Çarşı Euro kuru alış 34.8160'dan satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor. Kapalı Çarşı Sterlin kuru alış 40.9260'dan satılıyor.
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