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Kapalı Çarşı dolar kuru! 28 Haziran dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Canlı Döviz Takip!

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Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 28 Haziran 2024 tarihinde doların ne kadar olduğu ve 1 doların kaç TL olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. 28 Haziran 2024 tarihinde doların kaç TL olduğu ve 1 doların ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 1 dolar ne kadar?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Haziran 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Haziran 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor. Kapalı Çarşı dolar kuru alış 32.6100'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan satılıyor. Kapalı Çarşı Euro kuru alış 34.8160'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor. Kapalı Çarşı Sterlin kuru alış 40.9260'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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