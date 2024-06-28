Kapalı Çarşı dolar kuru! 28 Haziran dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Canlı Döviz Takip!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor. Kapalı Çarşı dolar kuru alış 32.6100'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan satılıyor. Kapalı Çarşı Euro kuru alış 34.8160'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor. Kapalı Çarşı Sterlin kuru alış 40.9260'dan satılıyor.

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