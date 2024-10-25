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KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları...
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Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar ve bugün çeyrek altın fiyatı kaç TL olduğu gündeme geliyor. Anlık altın kuru ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları ve canlı altın kuru merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler merak konusu. 25 Ekim 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar olduğu ve Kapalı Çarşı gram altın kaç TL olduğu sorgulanıyor. Canlı altın kuru! Bugün gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.016,0 TL, satış 3.016,2 TL.

Çeyrek Altın, alış 4.792,3 TL, satış 4.912,1 TL.

Yarım Altın, alış 9.621,5 TL, satış 9.862,1 TL.

Cumhuriyet Altını, alış 20.784,3 TL, satış 21.098,4 TL.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları...

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ZİYNET ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Alış: 19.295,25
  • Satış: 19.659,77

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Alış: 20.683,81
  • Satış: 21.203,06

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • Alış: 1.693,01
  • Satış: 2.542,32

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • Alış: 2.846,64
  • Satış: 2.999,93
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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