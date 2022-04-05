Kapak Sözler Kısa | Ağır Kapak Sözler, Güzel Kapak Sözler, En Kapak Sözler ve Dosta, arkadaşa kapak sözler!

Ağır kapak sözler, güzel kapak sözler, en kapak sözler, Türkiye'de ve dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan birçok sosyal medya platformu bulunmaktadır. Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp bunlardan en çok üyeye sahip olanlardır. Tüm bu mecralarda her gün milyonlarca insan çeşitli konularda paylaşım yapar. O konulardan bir tanesi de kapak sözlerdir. Birçok kişi kızdığı bir arkadaşına ya da tartıştığı sevgisine kısa, uzun en ağır kapak sözler göndermek istese bile bunu başaramayınca duygularına tercüman olacak kapak sözler araştırmaya başlar. 2022 kısa, uzun, sevgiliye, arkadaşa en ağır kapak sözler ve laflar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

KAPAK SÖZLER 2022

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Akıllı olmayanı aklımla yenerim.

Hava attığın yerde benim rüzgarım eser.

Alem kaşar olmuş tost yapan yok.

Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

Aklımı alabilirsen yüreğim bedava.

Dur hemen gitme! Daha ömrümü yiyecektin.

Ölüme güler gülüme ölürüm gülüm!

Yanımda bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok.

Adımı avucuna yaz hatırladıkça yalarsın.

İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

Ben büyük ikramiyeyim herkese vurmam.

Başlamadan önce söyleyelim; buradaki sözler söyleyen kişiye havalı, söyleneni ise şaşkın yapar. Ayrıca bazı kapak sözleri resimli ekledik. Hadi başlayalım…

Biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

Senin gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

Bir zamda şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar.

Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Eşeğe semer alınırken ne düşündüğü sorulmaz ölçüsü alınır. Ölçünü aldırtma bana!

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

İnsanlar önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bazen diyorum kendime ne çok değer vermişim değersizlere…

Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, Ayrıcalık 'tır.

Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Tamam hiçbir şey bildiğin yok ama bari arada bir de olsa haddini bilsen diyorum.

Bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, emeklerine saygı duyuyorum!

Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not: Dünya beş para etmiyor.

Canımı sıktığın zaman sana tekme tokat dalıp, "Pardon! Dalmışım." diyesim var.

Karakter sahibi olmak, kurduğu cümlenin arkasında duran insanlar içindir. Sana karakter lafı ağır gelir!

"Dünyada kalan son insan olsan seninle çıkmam" diyorsun ama zaten son insan bensem sen yoksun geri zekalı.

Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim "kim olduğumla" ilgilidir, tavrım "sizin kim olduğunuzla.

AĞIR KAPAK SÖZLER

Sizler için ağır kapak sözler başlığı altında laf sokucu sözler hazırladık. Bu sözler kapak etme garantili.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında.

İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.

Erkek özlediğini söylemez! Oturur bir sigara daha yakar.

Menfaat çevresinde dost edinen, çile yolunda yalnız kalır.

Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapma.

Hamurunu bildiğim insanların şekilleriyle ilgilenmiyorum!

Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

Bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar.

Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.

Hayatına giren herkese bir tanem diyorsan sen çokluk ile yokluk arasında ki farkı bilmiyorsun demektir.

Bel altında kalsaydı aklımız, ayaklar altında kalırdı adamlığımız.

İki yüzlü insan pazar tezgahı gibidir. Öne iyilerini koyar, arkası hep çürüktür!

İnsan herkesi almamalı hayatına; özeli olmayanın, özlemi olmaz!

KAPAK SÖZLER KISA

Aklını alırdım ama ucuz mal bende alerji yapıyor.

Eskiden altını çizdiklerimin şimdi ise üstünü çiziyorum.

Göz göre göre atladık, düştük sandınız.

Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil.

Yapında bozukluk varsa benden mimarlık bekleme!

Matematiği kötüydü ama çıkarlarını hesaplamada çok iyiydi.

Kuyruğuna çok sağlam basmış olmalıyım ki, hala havlıyorsun.

Geliyorum ama nereye? Elbette seni görmezden gelmeye.

Evlat olsan özel hijyenik eldivenle severdim seni.

Kaç promil eder şerefini söyle ona göre kaldırayım kadehimi.

Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzumu var.

Gözümde küçülmüş insanlarla büyük hesaplarım olmaz benim…

İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden atmalı.

Bize yeni düşmanlar lazım eskileri hayranımız oldu.

?50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.

Kendine bir karakter alsana. Hem israf yapmamış da olursun.

Söz veren çokta tutan yok be kardeşim.

Ciğerimizin pert olduğu doğrudur ama neyse ki duygularımız hala mert.

Emek harcadığın her insan gün gelip seni bozuk para gibi harcıyor.

Çok güzel yanlışlar yaptım, doğrular umurumda bile olmadı.

Ben Mevlana değilim kardeş, adam ol da gel!

Arkamdan konuşanların hepsi arkamda takılmaya devam etsin.

Çok talibim var diyenler; sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

İktidarı ben olduğum bu hayatın muhalifliğini hiç kimseye yaptırmam.

Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş.

ESKİ SEVGİLİYE KAPAK SÖZLER

Birazdan okuyacağınız sözleri sevgiliniz veya eski sevgiliniz için kullanabilirsiniz. İşte sevgili için en sert kapak sözler…

Kime beni mutlu ediyorsun dedim ise mutsuzluğuma ışık tutan o oldu.

Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular.

Kendine ulaşılmaz görünümü verenler yere düşen parayı almak için neden alçalıyorlar?

Canımı yaktın diye gülümsüyorsun ya bekle ağlarken karşında kahkaha atmak için en güzel gülüşümü arıyorum.

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

Güzelliğin göz ile seveni memnun kılar da, ruhuna aşık olmayan isteyene ne sunacaksın bebeğim?

Moralim çok bozuk; şu seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

Sevgimin kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim.

Sevgilisinin parası yok diye "tokum" diyen de vardır, "yokum" diyen de.

Bu saatten sonra ben başkası için yazarım, sen kendin için okursun!

Annesinin uyutup büyütemediğini ben mi adam edeceğim?

Sana değer verip aşkı bulacağıma x'e değer veririm y'yi bulurum daha iyi.

Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın..

"Zaman kaybıydın" demiştin bana. Ben zaman kaybıysam, sen de değer kaybısın. Verdiğim değerlere acıyorum, kendime değer verseydim eğer çok başka biri olurdum.

Yemin ederim senden başkasını sevmem demişti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara gelsin.

Ne der insanlar? Dünyaya gelsem bir daha, yine seni bulur yine seni severim. Ben gelsem bir daha dünyaya, bırak seni bulmayı yakınından bile geçmem!

Beş paralık yüreklerde yaşatmadık biz sevgiyi. Paha biçilemez kılıflarda sakladık en değerlilerimizi… Sen bunu ister anla, istersen anlama. Kapıyı suratına çarpacak bir kansız çıkacak karşına.

Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki yaştan, atalarımız doğru demiş eşek ne anlar hoş laftan.

ARKADAŞA KAPAK SÖZLER

Dosta kapak sözler - arkadaşa kapak sözler

Her gördüğüme insan deseydm lügatta canavar diye bir kelime olmazdı.

Parasına güvenip dostum var diyenler paran bitince dostlarını bulabilecek misin?

Yüz kere yere düşmüş olayım; başkalarına çelme takan biri olmayacağım. Ben kazanan değil, insan olmak istiyorum.

Bilmeden konuşup, hakkımda yanlış düşüncelere sebebiyet verenler dost değil, dost görünümlü eldir.

Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.

Riyakarlığını dostluk maskesinin arkasına gizlersen sana verilen selamda sözde kalır.

Çok dostum var benim, yeter ki işleri düşsün.

Kafam dağınık olabilir ama kimi nereye koyduğumu asla unutmam!

Menfaat çevresinde dost edinen, çile yolunda yalnız kalır.

Dostum ya da düşmanım olacaksan, ilk önce şerefli olacaksın!

Rabbim bizden uzak tutsun, demir paradan daha bozuk insanları.

Ben hiç kimseyi öyle yarı yolda filan bırakmam. Aldığım yere geri iade ederim!

Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez çünkü karakterleri hep 'Sıfırdır'

Hayatta üç çeşit insandan kork; dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme.

Hainlik yaparak gittin ya helallik için geri döneceksin!

Ben adam yerine koyuyorum o yerini beğenmiyor.

Şarkılarla dostluk kurun, onlar asla terk etmezler!

Etrafında çok insan olmasına gerek yok, etrafındakiler insan olsun yeter!

DOSTA KAPAK SÖZLER

Dosta söylenecek sert kelimeler

Dostun iyisi güzel günde değil zor günde belli olur.

En iyi golü sana dostun atar.

Sevgili için dostunu satanı ben adam yerine koymam.

Çok şerefsiz gördüm ama hiçbiri senin kadar profesyonel değildi.

"Ben yanındayım" diyenlerin tek tek gidişini izleyeceksin… İyi bak!

Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok.

Dost için en iyi kapak onun yüzüne bile bakmayıp. Varlığını unutmaktır.

İt diye aşağıladığınız hayvanın dostluğu dost sandığınız hayvanlardan daha iyi.

Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığıdır.

Etme sırtını duvardan başkasına emanet. En kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet!

Unutmayın! Hiçbir zaman arkadaş kaybetmezsiniz. Sadece kimlerin gerçek arkadaşlarınız olduğunu keşfedersiniz.

Demişsin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Gelen ne getirdi ki giden ne götürsün?

Tebrikler, teknolojinin sınırlarını zorlamışsın; çıplak gözle gördüğüm ilk 3 boyutlu adisin!

Sen benim adımı bile anamazsın. Bırak dost kalmayı sen benim düşmanım bile olamazsın…

Kralına yol verdim soytarısıyla uğraşamam.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

Dost ayağı başka ayaklara benzemez. Vurdu mu çıkaramazsın.

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

KOMİK KAPAK SÖZLER

Eğer bir beynin olsaydı, tehlikeli olabilirdin.

Sana hakaret etmiyorum. Seni tarif ediyorum.

Üzgünüm sana aptal dediğimde duygularını incittim. Gerçekten bildiğini sanıyordum.

Şu an meşgulüm, başka bir zaman seni görmezden gelebilir miyim?

Gölgene de lafım yok. O da seni adam sanıp peşinden geliyor.

Egosunu öyle beslemiş ki; karakteri aç kalmış.

Neyini olduğun gibi kabul edeyim, olmamışsın ki!

Cinsiyetin erkek olabilir ama adam değilsen bacım sayılırsın!

Yüz verip adam ettiysem, sıfırla çarpar yok ederim.

Canım, karakterin yere düşmüş onu bir alıver oradan.

Seni getiren leyleğin sende bıraktığı ufak bir izdi, kuş beyinli olman.

Bende simetri hastalığı var. Yamuk insanlara tahammül edemiyorum.

Ben inanıyorum ki; bazılarını çocukken 3 kere havaya atıp 2 kere tutmuşlar.

Elektrik aldığınız kişinin sigortanızı attırmasına izim vermeyin. Fişini çekin, arkasına geçin ve basın tekmeyi.

Boşuna uğraşmayın; ana sütüyle adam olmayan kişi inek sütüyle ancak öküz olur.

Seviyor ama gelmiyor değil mi? Öküz de öyledir işte. Trene bakar ama binemez.

Kadın olmakta ne var diyen erkeğin bacağına yapıştıracaksın sıcak ağdayı, bir çekeceksin bak bir daha diyor mu?

Bana hava atacaksın diye kendini kasma. Damarlarındaki kan bile bana hasta!

Sen! Pardon siz mi demeliydim? Siz kaç yüzlüydünüz? Ben yanlışlıkla hanginizi sevdim?

Sanırım matematiğim zayıf, hayatımdan yanlış insanları bir türlü çıkartamıyorum.

Öpücükle prens olan kurbağa görmedik ama parayla prens olan öküz çok gördük.

O kırılacak sus, bu üzülecek sus, herşeyi içine at. Sanki elektrik süpürgesiyiz mübarek.

Ömrümüzü yiyerek formda kalan insnalara sesleniyorum: Zıkkımın kökünü yiyin emi!

Artık harcamalarıma dikkat ediyorum. Mesela hiç kimse için artık çaba harcamıyorum.

AKRABAYA KAPAK SÖZLER

Sen sen ol önce insan ol. Geri kalan her şey peşinden gelir zaten.

İnsanların ne kadar çok maskesi var şaşıyorum. Hangi maskenin altında kim var belli değil.

Aslında şu hayatta kimseye güvenmeyeceksin; beyaz gülün gölgesi bile siyahsa gerisini sen düşün.

Aradığına ulaşamıyorsan, bil ki sorun hatlarda değil, menfaatlerdedir.

Gururlanma insanoğlu kimseyi küçük görme… Nokta da küçüktür ama cümlenin sonunu getirir.

Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta.

Bir insanın kıyafeti, boyu posu o insanı cemiyete buyur ettirir. Daha sonra ise o insanın konuşmaları, yaptıklarının göstergesi o insanı yolcu ettirir…

Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha, çok mu sıkıştım, hiç düşünmem hemen harcarım.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

Yüzüme karşı melek olanlar, arkamdan kuyu kazarak çakallık yaptıklarını düşünüyorlar. Asla unutmasınlar, ben onların içindeki şeytanla boğuşuyorum.

Bazen diyorum kendime ne çok değer vermişim değersizlere…

Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, sorun atlıkarıncalar değil, arkamdan dönüp duran dönme dolaplar.

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

En zor düşmanlık akraba düşmanlığıdır.

Ne akrabalar gördük kalbi var yüreği yok!

Seninle aramızda kan bağı olduğu için utanıyorum herkesten.

Akraba dedik alttan aldık hep yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar.

Çok söze gerek yok, herkes kimliğini cebinde, kişiliğini benliğinde taşır.

İnsan arkadaşını dostunu seçebiliyor ama maalesef akrabasını seçemiyor.

İkiyüzlü akrabalar sabun gibidir. Elini yüzünü temizlerler ama ayağını kaydırırlar.

Bu doğru, şu yanlış; bunları biliyorsun da kendin eğri misin, doğru musun? Ona bir bak.

Kişiliğinde şeref yoksa eğer, başını ne kadar dik tutarsan tut; Zaman gelir gökyüzü bile suratına tükürür.

En büyük kin akrabalar tarafından tutulan kindir. Bu öyle kindir ki düşmanın kini geçer ama akrabanın kini geçmez.

DUYGUSAL KAPAK SÖZLER

Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.

Acı çekiyordum senden sonra, fakat unuttuğun bir şey vardı. Çektiğim her acı beni değil, içimdeki seni öldürüyordu.

Sevdiğini delice seven kişi pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan korkanın bütün işi masal anlatmaktır.

Zannetmeyin ki suskunluğum korktuğumdan. Fırtınadan öncesi de hep böyle durgundur.

Haberin bile olmadan, özlemeye devam edeceğim seni…

Terk edilirken görüşürüz kelimesi kadar, acıtan bir şey yoktur hayatta. Öldürdüğü yetmezmiş gibi, bir de umut verir!

Eğer bir gün ağlaman gerekirse başını dik tut ki: gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın…

Sizin için çırpınan birinin kanadını kırmayın.

İleride ne olacak biliyor musun? Sen pişman, ben başkasının.

Sevebildiğin kadar insansın derler. Sevmemen gayet normalmiş yani.

Ben konuştum sen duymak istemedin. Şimdi sen konuşmak istiyorsun. Özür dilerim. Bu lisanı bilmiyorum.

Neden herkesi insan sanıyorsun? Neden herkesi adam yerine koyuyorsun? Bu dünyada çoğu kişi mecburi insandır.

Aldırma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime; hoş geldin, güle güle.

Senin açtığın yarayı bir başkasıyla kapatmasına kapatırım da, yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Benim damarlarımda dolaşan kimyasal bir etki, sen aşk değilsin güzelim seninki etkiye tepki.

Bir de soruyor musun? "Neyin var?" diye. "Sen yoksun!" be güzelim. Hem de bildiğin gibi değil.

Hani ben kötüyüm ya senin gözünde! Hiç düşünüyor musun acaba sen kaç kuruşluk adamsın, benim gözümde?

Kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri şerefli, kimileri şerefsiz.

Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı, yanlış zamanda gelen doğru insana tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun!

FACEBOOK KAPAK SÖZLERİ

Buradaki kapak sözler Tumblr, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında kullanılıyor. Ayrıca bu kapak sözler kısa ve uzun olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Adamım diyorsan elini sürdüğün şeylere dikkat et ve sonsuza kadar mutlu edemeyeceğin bir kişiyi küçük bir mutluluk ile meşgul etme.

Gülümsemek için kimsenin varlığına ihtiyaç duyma. Aksine kimse yokken sen daha mutlu bir insan olacaksındır.

Sabrıma ağır geliyorsun artık. Zorlama şansını güzel kız. Sen giderken bitirdin beni.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen harcarım.

Bu dünya senden önce de dönüyor, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir şey değişmediği gibi, sensiz de bir şey değişmeyecek.

Einstein amca bak öyle atomu parçalamakla filan olmaz bu işler, sen gel de o'nun gidişinden sonra beni topla, toplayabilirsen.

Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki ben istediğim kadar hayatlımdalar. Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluluğuyla da yok olmayız.

Lafa gelince fena esersiniz, icraata gelince pamuk şekersiniz.

Kapatmaya gücünün yetmeyeceği kapıyı ardına kadar açma, açmaya yüzünün yetmeyeceği kapıyı da tamamen kapatma.

Ey gözleri için öldüğüm sevgili yar, mevsimin suçu yok ki. Yokluğun çok soğuk o kadar.

Acılarım katlanılmaz değil ama bir de tuz basanı var.

Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa, gerçek sevgilere diken ol.

Bıraktığım yerde kal en iyisi. Şimdi oralara kadar zahmet ettirme beni. Bazı insanlar sadece mazinin karanlığına gömülmeli.

Dışarda yolunu kaybeden değil de; yanımda yerini kaybeden dostlar utansın!

Kahpesi lider, kurnazı milyarder, bizim gibiler hep mücadele eder, sana diyeceğim şudur küçüğüm, büyüme bu hayat senide siler.

İngilizce kapak sözler ve anlamları

Yabancı kelimeler ve anlamları

"I'm not insulting you, I'm describing you."

"Seni aşağılamıyorum, seni betimliyorum."

"Me pretending to listen should be enough for you."

"Benim seni dinliyor gibi yapmam senin için yeterli olmalı."

"Mirrors don't lie, and lucky for you they don't laugh."

"Aynalar yalan söylemez, ve şanslısın ki gülmezler."

"I will try being nicer if you try being smarter."

"Eğer sen daha zeki olmayı denersen ben de daha kibar olmayı denerim."

"Keep Rolling your eyes, maybe you'll find a brain back there."

"Gözlerini devirmeye devam et, belki arkada bir beyin bulursun."

"Scientists are trying to figure out how long human can live without a brain. You can tell them your age."

"Bilim insanları insanların beyinsiz ne kadar süre yaşayabileceklerini öğrenmeye çalışıyor, onlara yaşını söyleyebilirsin."

"I asked god to punish me, next day I met you."

"Tanrıdan beni cezalandırmasını istedim, ertesi gün seninle tanıştım."

"I don't hate you… I just don't appreciate your existence."

"Senden nefret etmiyorum…Sadece varlığını pek takdir etmiyorum."

"Don't study me, you won't graduate."

"Beni çalışma, mezun olmazasın."

"Don't take yourself so seriously, no one else does."

"Kendini bu kadar ciddiye alma, çünkü başka kimse almıyor."

"If you think I hate you, I probably do."

"Eğer senden nefret ettiğimi düşünüyorsan, muhtemelen ediyorumdur."

"I became so religious so that I could pray for you to burn in hell."

"Sen cehennemde yan diye dua edebilmek için dindar oldum."

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