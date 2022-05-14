Kapadokya öğrencilere ev sahipliği yaptı - Haberler

Kapadokya öğrencilere ev sahipliği yaptı

NEVŞEHİR - Dünya Kültür Mirasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kapadokya bölgesi Nisan ve Mayıs aylarında öğrencilere de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde bulunan okulların Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri yurt gezilerinin gözde mekanlarından olan Kapadokya bölgesi öğrenci bereketi yaşıyor. Son iki yıldır Pandemi nedeniyle yapılamayan öğrenci turları bu yıl artarak devam ediyor. Sıcak hava balonlarının yanı sıra tarihi ve kültürel yapılarıyla insanları mest eden Kapadokya bölgesine gelen öğrenciler ileride gönüllü turizm elçisi olacaklarını söylediler. Bölgeyi gezmeye gelen 10. sınıf öğrencisi Ecrin Bolu; "Kapadokya çok güzel. Her yerin altında bir tarih yatıyor" derken balona binen öğrencilerden Ayşe Betül Türkoğlu da; "Servis bizi saat üç buçuk da aldı. Balonların hazırlanmasını bekledik. Daha sonra bir saat Kapadokya'yı havadan gezdik" dedi.

Kapadokya ya ikinci kez geldiğini söyleyen Halime Ebrar ise; "Kapadokya'ya daha öncede gelmiştim. Kapadokya'yı çok sevdim. Peribacaları çok güzel. Kapıları küçücük. İçinde bir sürü şey var. Döndüğümde buraları büyüleyici bir yer diye anlatırım. Her yerin ayrı bir hikayesi var" şeklinde konuştu. Bölgede öğrenci gruplarının yoğun olduğunu söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Sevda Aksoy; bu hareketliliğin Mayıs ve Haziran aylarında devam edeceğini kaydetti. Aksoy; "Yerli turistlerin kültür turizmine olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Haziran ayının da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Son dönemlerde öğrenci gruplarımızda Kapadokya'ya yoğun ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.