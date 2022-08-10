Kapadokya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Kapadokya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Kapadokya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Kapadokya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Kapadokya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (KMYO) değişen unvanı ile Kapadokya Üniversitesi, 16 Eylül 2005 tarihinde İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı'na bağlı olarak Yükseköğretim Kurulu Kararı doğrultusunda bölge kalkınma hedefleri paralelinde belirlenmiş olan beş programla eğitim - öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlar Kurulu'nun 03.07.2008 tarihli kararı ile yeniden kurulan yüksekokulun öğretim programlarının temelini bölge kalkınma programları (Kapadokya Programları), havacılık programları ve sağlık programları oluşturmaktadır.
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%25 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Odyoloji (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Şehir ve Bölge Planlama (Burslu)(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)