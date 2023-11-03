Kapadokya'nın zirvesine yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya'nın en büyük peribacası olan Uçhisar Kalesi, yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Turistler, kale sayesinde Kapadokya'nın muhteşem manzarasını görebiliyor.

Kapadokya'nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti

NEVŞEHİR - Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan ve Kapadokya'nın zirvesi konumundaki Uçhisar kalesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peribacası olarak da adlandırılan Uçhisar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Trabzon'dan Kapadokya bölgesine gezmeye gelen Erol Aşka yaptığı açıklamada; "Burası ayrı bir cennet. Buradan Kapadokya'nın her yerini görme imkanınız var. Kapadokya'nın zirvesinden her yeri görebiliyorsunuz" dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de yaptığı açıklamada; Kapadokya bölgesinin zirvesine yılın ilk 10 ayında 270 bin kişinin çıktığını söyledi. Başkan Süslü bu rakamın yılsonuna kadar 300 bini geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.