Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal değerleriyle turistlerin ziyaret ettiği Keşlik Manastırı'ndaki yemekhane, kilise ve diğer eklentiler ziyaretçilerini mest ediyor. Manastır, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kapadokya'nın ilk yemekhanesine ziyaretçi akını

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal değerleriyle turistlerin ziyaret ettiği mekanlardan olan Keşlik Manastırında bulunan yemekhane başta olmak üzere kilise ve diğer eklentiler, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Ürgüp'ün Cemil köyü yakınlarındaki manastır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Milattan sonra 3. yüzyılda tüf kayaların oyulması ile yapılan manastırda, iki kilise, bezir hane, mutfak, yemekhane, okul, toplantı salonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı odalar yer alıyor. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte keşişlerce kurulan Keşlik Manastırında bulunan yemekhane de o günlerin izini taşıyor. Özellikle koyun ve keçilerin çevrilmesi için yemekhane içine oyulmuş olan ocaklar günümüze kadar geldi.

Kapadokya bölgesinde bu tür yapının başka bir yerde olmadığını söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Metin Gökşen; "Keşlik manastırında bulunan bu alan toplu yemeklerde kuzu çevirdikleri ve aynı anda yaklaşık 500 kişiye yemek verdikleri bir mekan. Buranın tavanında bulunan islere baktığımızda da etlerin bu mekanda tütsülendiği ortaya çıkıyor. Kapadokya'nın başka hiçbir bölgesinde bu yapıda bir yemekhane örneği göremiyoruz" dedi.