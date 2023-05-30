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Kapadokya Havalimanı'nda Yılın İlk Çeyreğinde Uçanların Sayısı 131 Bini Geçti

Kapadokya Havalimanı'nda Yılın İlk Çeyreğinde Uçanların Sayısı 131 Bini Geçti

Turizm Haberleri

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan Nisan ayında 51 bin 317 yolcu uçuş gerçekleştirildi. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 131 bin 434 yolcu, 3 bin 513 uçuş seferi gerçekleştirildi.

Nevşehir Kapadokya Havalimanından Nisan ayında 51 bin 317 yolcu uçuş gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında ise 929 uçak seferi gerçekleşti. Gerçekleşen uçuşlarda 51 bin 317 yolcu uçtu. Yapılan açıklamaya göre ayrıca 458 ton kargo, posta, bagaj eşyası taşındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca 2023 yılının ilk çeyreği 4 aylık dönem verilerine de yer verildi. Kapadokya Havalimanı'nda 131 bin 434 yolcu, 3 bin 513 uçuş seferi gerçekleştirirken bin 157 ton kargo, posta, bagaj eşyası taşındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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