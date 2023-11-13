Kapadokya'dan Filistin'e Destek Konvoyu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da STK üyeleri, ATV'ler ile konvoy oluşturup, Filistin'e destek verdi.

Kapadokya'da bir araya gelen STK üyeleri, kiraladıkları ATV'ler ile Filistin'e destek konvoyu düzenledi. ATV ile peribacalarının olduğu bölgeden yola çıkanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Etkinlik, Göreme beldesinde son buldu. Burada açıklama yapan Nevşehir İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Oğuz Süleyman Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak, Siyonist ve terörist İsrail'in Filistin'de 65 yıldır yaptığı baskıya, işgale ve katliamlara tüm dünya şahit olmuştur. Dünya genelinde vicdan sahibi herkes şimdiye kadar görülmemiş katılımlar ile liderlerini harekete geçirmeye zorluyor. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Herkesi bulundukları şehirlerdeki programlara katılmaya davet ediyoruz. Gazze'ye selam olsun dedi. (DHA)