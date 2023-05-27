Kapadokya daha temiz ve daha güvenli olacak

NEVŞEHİR - Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan çalışma sayesinde Kapadokya bölgesi daha temiz ve güvenli olacak.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği öncülüğünde başlatılan çalışma sayesinde Kapadokya bölgesinde bulunan, havadan ve karadan gezilebilen vadilerin daha temiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede başlatılan çalışmalara start verildi. Çalışmaların ilk gününde Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği paydaşlarının bir bölümü Kızılçukur Vadisinde bir araya gelerek vadi temizliği çalışmasına katıldı. Bundan sonra Kapadokya'nın daha temiz ve güvenli olacağını söyleyen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez; "Kapadokya'da güzel bir oluşum var. Devlet ve sektör el ele. Vadilerimizi hem güvenlik altına alacağız, hem de koruyacağız. Binlerce kişinin kirlettiği yerleri üç beş kişiyle temizlememiz mümkün değil. Öncelikle kirletmeyeceğiz. Kirlenen noktaları da sektör ve valiliğimiz ile birlikte organize ettiğimiz personellerimiz ile hem temizleyeceğiz, hem de güvenli hale getireceğiz" dedi. Kapadokya bölgesinin yer altından, yer üstünden ve havadan gezilebildiğini söyleyen Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Onur da açıklamasında; "Kızılçukur vadisinin bölgede yürüyüş alanı olarak kullanılan en önemli yer. Vadilerimizin temizliği ve güvenliği konusunda Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan bir çalışma var. Bizlerde rehberler odası olarak destek veriyoruz. Amacımız bu vadilerimizi gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu. Nevşehir Valiliği bünyesinde başlatılan temizlik ve güvenlik çalışmalarına destek veren kuruluş da TÜRSAB oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci yaptığı açıklamada; "Valilik koordinasyonundaki bu oluşuma bizde destek veriyoruz. Bölgemizin ve vadilerimizin hem güvenliği hem de temizliği açısından destek olmaktayız. Yerli ve yabancı misafirlerimizin bölgemizi daha temiz tutmaları bizleri ziyadesiyle memnun edecek" ifadelerini kullandı.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği yönetim kurulu üyesi Abdullah İnal'da açıklamasında istihdam edilen personeller sayesinde Kapadokya Bölgesinde bulunan vadilerin temizliğine başlandığını söyledi. İnal; "Bölgemizde bir çok vadi var. Bu vadilerin bakıma ve temizlenmeye ihtiyaçları vardı. Bu personellerimiz haftanın 6 günü vadilerimizi gezerek daha temiz hale getirecek" dedi. Projenin amacının, güvenli şehir Nevşehir'in aynı zamanda güvenli turizm yapılan bir bölge olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi ve KAP-HİB Yönetim Kurulu Başkanı İnci Sezer Becel; "Nevşehir ve Kapadokya Dünyanın en nadir coğrafyalarından bir tanesi. İlimizde çok sayıda vadi var. Özellikle gelen turistler için farklı bir aktivite olan vadi yürüyüşleri yapılıyor. Bölgemizde çok sık kullanılan 11'in üzerinde vadimiz var. Ayrıca bölge ile özdeşleşmiş sıcak hava balon turları var. Sıcak hava balonları denildiği zaman ilk akla gelen yer, Kapadokya ve Nevşehir. Bizde bu çerçevede Kapadokya Alt Yapı Birliği olarak bölgeye gelen turistlerin rahat gezebilmeleri ve gezerken de bölgeye bıraktıkları atıkları toplamak için bir çalışma başlattık. Aldığımız personeller haftanın 6 günü sırasıyla vadilerimizde temizlik yapıyorlar. Bu personeller temizlik sırasında belediyeler ile de işbirliği yapıyorlar. Bu personeller bizim için ayrıca gönüllü güvenlik görevlisi olarak da çalışacaklar. Jandarma ile de iletişim halinde olacaklar. Karşılaştıkları her hangi bir olumsuzluk durumunda direk Jandarmaya bildirecekler" dedi.

Bölgede sıcak hava balonların kalkış saatlerinde çok fazla yoğunluğun yaşandığını da belirten Vali Becel; "Sabah saatlerinde belirli noktalarca ciddi bir yoğunluk oluyor. Balon firmaları kendi müşterilerini alana getirmek için araç yoğunluğu oluyor. Bunların dışında bireysel olarak ve ya toplu olarak balonları seyretmeye gelenler ile fotoğraf çekmeye gelenler oluyor. Bu durumda belirli bir alana geçildiğinde güvenlik zafiyeti oluşturuyordu. Jandarma personelleri ile gerekli tedbirleri alıyorduk fakat sürekli bu görevi yapacak olan güvenlik görevlilerinin varlığı bizim için çok önemliydi. Bununla ilgili kararımızı aldık. Hedefimiz güvenli şehir Nevşehir'in aynı zamanda güvenli turizm yapılan bir bölge olmasını sağlamak" diye konuştu.