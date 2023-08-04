Kapadokya'da Ziyaretçi Sayısı 2 Milyonu Aştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'ndeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen turizm merkezi Göreme Açık Hava Müzesi oldu.

Kapadokya'da ziyaretçi sayışı 2 milyonu aştı

NEVŞEHİR Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'ndeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumu vadileri ve eşsiz güzellikleri ile müze ve ören yerlerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinde, Zelve ören yeri başta olmak üzere Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar kilisesi gibi ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 kişi ziyaret etti.

1 milyon 4 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. ikinci sırada Zelve ören yerini 943 bin 669 kişi, üçüncü sırada Kaymaklı yeraltı şehrini 502 bin 137 yerli ve yabancı turist gezdi.