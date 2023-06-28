Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, yüksek fiyatlarla devam ediyor. 1 saatlik turun fiyatı 100 eurodan başlıyor ve değişik uçuş tiplerine göre 200 euroya kadar çıkabiliyor. Yerli turistler ise fiyatların yüksek olduğunu belirterek binemediklerini söylüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 1 saatlik sıcak hava balonu turu 100 eurodan başlıyor. Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu, "Değişik uçuş tiplerine ve sepetlerdeki uçuşlara göre fiyatlar 200 euroya kadar çıkabiliyor. 20, 24 ve 28 kişilik sepetler 1 saatlik veya 75 dakikalık uçuşlar halinde gerçekleştiriliyor" dedi. Bölgeyi gezmeye gelen yerli turistler ise balon fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bu nedenle binemediklerini söyledi.

Turizm merkezi Kapadokya'da 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarına binmek için yerlerini alıyor. Pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor. Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava balonu turu ise 100 eurodan başlıyor.

İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen Melis Genç de "Arkadaşlarımızla kısa bir gezi yapıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Balona binemedik. Çok fazla fiyat farkı var. Firmalardan biri 100 euro, biri, 200 euro, biri, 300 euro diyor. Böyle uzaktan izliyoruz ve fotoğraf çekiniyoruz" dedi.