Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Uçmadı
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Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balonları bugün uçmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, uçuşları iptal etti.
Kapadokya'da görsel şölen oluşturan sıcak hava balonları, hava muhalefeti nedeniyle uçmadı.
Güzel atlar diyarı Kapadokya'da peribacaları, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal kaya oluşumu vadileri yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonları, aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşları bugün iptal etti. Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm