Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Havalandı

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı. Balon pilotu Yasin Özdemir, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tekrar kutlu olsun. Bu günü gökyüzünde 30 Ağustos'u Türk bayraklarıyla kutlayacağız' dedi.