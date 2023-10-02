Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Yağmur Nedeniyle İptal Edildi

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği sıcak hava balon turları, yağmur nedeniyle iki gündür yapılamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir için sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Sıcak hava balonlarına yağmur engeli

NEVŞEHİR - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu iki gündün yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balonları iki gündür olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir'e sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Slot Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava şartlarında gerçekleştirilebiliyor.