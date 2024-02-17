Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turu bu gün sis ve rüzgar nedeni ile edildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran ses ve rüzgar nedeniyle yapılamadı. Sıcak Hava Balonlarını taşıyan araçlar gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Slot merkezinin değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından Sıcak Hava Balonları ve balonları izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler tekrar alandan ayrıldı. Yılda yaklaşık 20 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Balon Pilotu Tolga Eke, "Bölgemizde uçuş için her gün sahaya gelerek hava durumunu ve hava şartlarını kontrol ediyoruz. Bu gün de gün doğumu öncesinde sis ve rüzgar vardı. Bu nedenle bu günkü uçuşlarımız da iptal edildi" şeklinde konuştu.