Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da rüzgar engeli: Sıcak hava balonları uçmadı

Turizm Haberleri

Kapadokya'da görsel şölen oluşturan sıcak hava balonları, aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşları iptal etti. Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya'da balonlara rüzgar engeli

NEVŞEHİR - Kapadokya'da görsel şölen oluşturan sıcak hava balonları hava muhalefeti nedeniyle uçmadı.

Güzel Atları Diyarı Kapadokya'da peribacaları, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal kaya oluşumu vadileri yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonları aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşlar bugün iptal etti. Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Turizm

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title