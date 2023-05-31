Kapadokya'da popüler olan balon turları Sırbistan'da da başlıyor

Türkiye'nin turizm bölgelerinden Kapadokya'da popüler olan balon turları, Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da da hayata geçirilecek. Türkiye'den getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde etkinlik düzenlendi. Balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya'yla özdeşleşen balon turu, yarından itibaren Sırbistan'da da hayata geçirilecek.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da, Kapadokya'dan getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye'den gelen pilotların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, son derece heyecanlı bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, "Yarın Kapadokya'dan gelen ilk balon Indjija semalarında havalanacak." dedi.

Balonların tamamının Kapadokya'dan geldiğini aktaran Aksoy, "Çok kısa süre içerisinde gerekli bağlantılar kuruldu. Sırbistan'dan Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti." diye konuştu.

Indjija Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü Milan Bogojevic de iki ülke arasında yeni bir ortak tarihin yazıldığını söyleyerek, "En büyük turizm cazibelerinden biri artık Sırbistan'da. 7 balon ile yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Sırp Kapadokyası" ismiyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan organizatörler, Indjija'nın başkent Belgrad'dan 1 saat uzaklıkta olduğunu ifade ederek, balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağını duyurdu.

Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı.