Kapadokya'da müze ve ören yerlerine turist akını

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine geçen ay 447 bin 894 turist giriş yaptı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miraslar Listesi'ndeki Kapadokya'da yılın her dönemi yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine geçen ay 447 bin 894 turist giriş yaptı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miraslar Listesi'ndeki Kapadokya'da yılın her dönemi yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi manastır, kilise, şapel ve yer altı şehirlerinin yanı sıra simge haline gelen sıcak hava balonu turları yurt içi ve dışından turistlerin ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgede geçen ay 121 bin 168'i müze kartlı olmak üzere 447 bin 894 turist ağırlandı. Zelve Ören Yeri'ni 112 bin 42, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 106 bin 976, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 58 bin 545 turist ziyaret etti.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde, 477 bin 757 yerli ve yabancı turist gezmişti.