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Kapadokya'da iş yüküne dayanamayan deve bayıldı

Kapadokya'da turistleri gezdiren bir deve, iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı. Deve, çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.