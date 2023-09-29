Kapadokya'da iş yüküne dayanamayan deve bayıldı
Kapadokya'da turistleri gezdiren bir deve, iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı. Deve, çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da, iş yüküne dayanamayan deve yol kenarına bayıldı.
Peribacaları, kayadan oyma manastırları, ilginç doğal kaya oluşumları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da, bölgeye gelen turistleri gezdiren deve iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı. Hareketsiz kalan deveye çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.
Baygınlık geçiren deve, çevredeki vatandaşlarca görüntülenirken, devenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm