Kapadokya'da Fotoğraf Çekerken Düşen Turist Yaralandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz (53), fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kapadokya bölgesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'ya gün batımını izlemek için gelen Mehmet Sarıöz, fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.