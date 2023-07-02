UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinin son gününde bölgedeki hareketlilik devam etti. Yerli turistler sıcak hava balonuna, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi.

Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu son günde de devam etti

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinin son gününde bölgedeki hareketlilik devam etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistler Kapadokya'ya akın ederken bölgede bulunan tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede özellikle yerli turistler, sıcak hava balonuna, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi.

Bayram tatilinde tercihini Kapadokya'dan yana kullanan ve Eskişehir'den gelen Murat Özmen, "Kapadokya'ya bayram tatili için geldim. İlk defa geliyorum. Çok beğendim, beklediğim gibi bayram nedeniyle oldukça kalabalık. Sabah saatlerinde de balonları izledim. Onlar da çok güzeldi" dedi.

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçiren Hande Türkoğlu da, Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini söyledi.

Kapadokya bölgesinin dört mevsim yoğun olduğunu söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Olgun Doğanay da yaptığı açıklamada, "Kapadokya her zaman yoğun olan bir bölge. Ancak bayram nedeniyle biraz daha yoğun. Özellikle 9 günlük bayram tatili nedeniyle yerli turistler sahile ve Kapadokya'ya akın ediyor. Göreme Açık Hava Müzesi de bölgede en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer alıyor" ifadelerini kullandı.