Kapadokya'da Bayram Tatili Hareketliliği

Kapadokya bölgesinde 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısı artmaya başladı.

Yer altı şehirleri, peribacaları, sıcak hava balon turları gibi aktiviteleriyle öne çıkan Kapadokya, havaların ısınması ve Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilin başlamasıyla hareketlendi.

Turizmci Oğuz Kahraman, AA muhabirine, sıcak hava balonu, vadi yürüyüşleri, jet bot, gondol, jeep safari, ATV ve at turları gibi keyifli aktivitenin yapılabildiği bölgede ziyaretçilerin aileleriyle tatil yaptığını söyledi.

Kahraman, tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen misafirlere bir an önce rezervasyon yapmalarını önerdi.