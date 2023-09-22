Kapadokya'da ATV Motorları Tamir Ederken Yangın Çıktı

TÜRKİYE'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ATV motorları tamirinin yapıldığı depoda çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü. Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarındaki turistler, yangını izledi.

Göreme beldesinde saat 07.00 sıralarında ATV motorlarının tamirinin yapıldığı depoda yangın çıktı. Büyüyen alevler depoyu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, sıcak hava balonlarının kalkış saatinde çıkan yangın nedeniyle, balonlar havadayken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Balonlardan yangını izleyen yerli ve yabancı turistler, dumanla kaplanan Kapadokya semalarında gezilerine devam etti.