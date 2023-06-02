Kapadokya balonları Sırbistan semalarında uçuyor

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya'da kullanılan balonlar, Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da da turistleri uçurmaya başladı. Kapadokya'dan getirilen 7 balonla yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefleyen Indjija Belediyesi Turizm Ofisi, hafta içi 19.00'da, hafta sonları ise daha erken saatlerde uçuşlar düzenleyecek.

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya'yla özdeşleşen balonlar, Sırbistan semalarında da görülmeye başlandı.

Kapadokya'dan getirilen balonlarla Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da turlar düzenlenmeye başlandı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarında uçuyor. Belgrad'dan 1 saat uzaklıktaki Indjija bölgesi ülkenin yeni turizm cazibe merkezi haline gelecek. Balonları Kapadokya'dan gelen pilotlarımız uçuruyor ve ülkemizin Sırbistan'la turizm alanında yaptığı işbirlikleri zirve noktasında yer alıyor." diye konuştu.

Aksoy, turizm alanında da giderek artan yatırımların, iki ülke ilişkililerinin daha da iyi hale gelmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

"Balonlar, Türkiye, Kıbrıs ve BAE'den sonra Sırbistan'da"

Firma müdürü ve uçuş eğitmeni Murat Çoban da balonların Türkiye, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Sırbistan'da uçuyor olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Çoban ayrıca, balon pilotlarının Türkiye'den geldiğini ve yeni bir ülkede hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Indjija Belediyesi Turizm Ofisince yapılan açıklamada ise Kapadokya'dan getirilen 7 balonla yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefledikleri kaydedildi.

Belgrad'dan 1 saat uzaklıktaki Indjija'daki uçuşların hafta içi 19.00'da, hafta sonları ise daha erken saatlerde yapılacağı duyuruldu.