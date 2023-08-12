Kapadokya Balon ve Kültür Festivali Konserleri Büyük İlgi Gördü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Kapadokya Balon ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Simge Sağın, Madrigal, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç gibi sanatçıların yer aldığı konserlere binlerce kişi katıldı.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 7 günde 750 bin katılım oldu

KAPADOKYA Balon ve Kültür Yolu Festivali 8'inci gününde de coşku ile devam ederken festival kapsamında verilen konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Kapadokya Balon ve Kültür Festivali kapsamında; Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro ve Göreme'de kurulan üç büyük açık hava sahnesinde konserler gerçekleştirildi. Simge Sağın, Madrigal, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç gibi sanatçıların yer aldığı konserlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Binlerce Nevşehirli vatandaşın yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da etkinliklere katılım yoğun oldu.

Bakan Ersoy, 30 ayrı noktada, 300'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini belirtirken, etkinliklere 7 günde 750 bin vatandaşın katıldığını ifade etti. Ersoy, "İnşallah bugün ve yarınki etkinliklerle birlikte 1 milyon katılımcıyı geçmeyi planlıyoruz" dedi.