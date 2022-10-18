Kapadokya balon kazası! (VİDEO) Kapadokya'da balon düştü

Kapadokya'da balon düştü! Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı. İşte, Kapadokya balon kazası hakkında detaylar...

Kapadokya balon kazası son dakika haberi gündem oldu. Kapadokya'da balon düştü! Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı. İşte, Kapadokya balon kazası hakkında detaylar...

KAPADOKYA BALON KAZASI

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili ilk açıklama Firma Yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi. İnal; "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için 2 ölü ve yaralılarımız var" dedi.

"İNİŞ POZİSYONU ALMAYANLAR SEPETTEN DÜŞTÜ"

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi. Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şu şekilde: